Antje Tresp-Welte musste gar nicht lange überlegen, als sie von Alex Planet und Alexandra Leo, den Herausgebern von „Charlies Mutmach-Geschichten“, angefragt wurde, ob sie nicht eine Kurzgeschichte für das Buchprojekt schreiben könnte. Eine Geschichte, die Freude, Trost und Mut in den Alltag von krebskranken Kindern hineinlässt. „Es war mir eine Herzensangelegenheit, hier mitzumachen“, sagt die Verfasserin von bisher vier Kinderbüchern und Mutter eines Sohnes.

„Gerade Kinder im Krankenhaus haben viel Mut nötig“

„Ich selbst arbeite im Hegau-Jugendwerk Gailingen in der Klinikschule und unterstütze in meiner Grundschulklasse Kinder, die durch eine Erkrankung oder einen Unfall aus der Bahn geworfen worden sind, wieder am schulischen Alltag teilhaben zu können. Oft sind auch Kinder dabei, die mit den Folgen des Hirntumors leben lernen müssen. Krebs ist eine Diagnose, die alle aus der Bahn wirft, die Betroffenen und deren Familien“, macht Antje Tresp deutlich. „Und gerade Kinder im Krankenhaus haben viel Mut nötig!“

In ihrer Geschichte „Windspiele“, die sich an Zehn- bis 14-Jährige richtet, verschwinden auf rätselhafte Weise mitten in der Nacht Kinder. Die Hauptfigur Nico nimmt deren Spur auf, doch das ist nicht gerade ungefährlich. Eine Riesenportion Mut, detektivischer Spürsinn und ein ganz besonderer, vierbeiniger Freund helfen ihm, den Fall zu lösen. Doch ist Nico wirklich dem trickreichen Gegner gewachsen?

Jährlich erkranken 2000 Kinder und Jugendliche

In Deutschland erkranken jährlich etwa 2000 Kinder und Jugendliche an Krebs – die häufigsten Formen sind Blutkrebs, Tumore des Lymphgewebes sowie Hirntumore. Aufgrund der geringen Fallzahlen sind die Mittel und die öffentliche Aufmerksamkeit für die Erforschung dieser Erkrankungen begrenzt, die Kinderkrebsforschung ist also in besonderem Maße auf die Unterstützung durch Spender angewiesen.

Der Erlös aus den Tantiemen geht über die Initiative CancelCancer vollständig an die Kinderkrebsforschung Hamburg. Die beiden Bücher für zwei Altersgruppen sind im Verlag BoD (Books on Demand) Norderstedt erschienen. Sie können über www.bod.de oder den Buchhandel bestellt werden.