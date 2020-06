Miese Masche im Internet: Eine 48 Jahre alte Frau wurde von einer Internetbekanntschaft um 135 000 Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau Opfer der Betrugsmasche Romance Scamming – was auf Deutsch so viel heißt wie Romantik Betrug.

Betrüger fordert immer mehr Geld

Laut Polizeiangaben gab die Internetbekanntschaft der Frau an – nachdem er ihr zuvor Liebesbekundungen hatte zukommen lassen – in einer finanziellen Notsituation zu stecken. Der Betrüger forderte in Emails Geld von der Radolfzellerin, was er von ihr auch bekam. Die Frau überwies daraufhin die von ihm geforderten 135 000 Euro in mehreren Überweisungen auf diverse Konten. Nach einer weiteren Forderung des Betrügers kamen ihr Bedenken. Die Frau nahm Kontakt zu ihrer Bank auf. Diese konnte nach Polizeiangaben immerhin 15 000 Euro aus der letzten Überweisung zurückholen.

Zweiter Fall binnen weniger Tage

Der Fall der 48-Jährigen ist nicht der einzige in Radolfzell: Bereits vor wenigen Tagen wurde eine 81 Jahre alte Frau ebenfalls Opfer dieser Betrugsmasche. Auch die 81-Jährige überwies mehrere Tausend Euro an zwei Betrüger. Dass sie ihr Geld nicht verloren hat, hat die Radolfzellerin den aufmerksamen Bankangestellten zu verdanken, die hellhörig wurden und die Tochter des Opfers informierten.

Und so gehen die Internetbetrüger vor

Laut Polizei erfolgt die erste Kontaktaufnahme über das Internet auf Dating-Portalen oder Facebook. Die Täter täuschen dem Opfer Aufmerksamkeit und Liebe vor. Schließlich gibt der Täter vor, in Geldnot geraten zu sein und momentan nicht an sein eigenes Geld zu kommen. Meist bleibt es nicht bei einer Forderung nach Geld: Das Opfer wird unter immer neuen falschen Behauptungen von den Tätern rücksichtslos so lange wie möglich finanziell ausgenommen.

Hier gibt es Hilfe

Informationen zu dem Betrugsphänomen „Love/Romance Scamming“ sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter http://www.polizei-beratung.de .