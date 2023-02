Radolfzell vor 1 Stunde Fahrzeugbrand in der Konstanzer Straße: 30 Personen müssen Gebäude verlassen Am Samstagnachmittag kam es in der Konstanzer Straße zu starker Rauchentwicklung, da zwei Fahrzeuge in einer Tiefgarage in Brand geraten sind. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr war am Samstag in der Konstanzer Straße in Radolfzell gefordert (Symbolbild). | Bild: Eyetronic (Fotolia)