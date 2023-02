Die Feuerwehr Radolfzell ist am Donnerstagabend um 20 Uhr wegen eines Feuers auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in der Ostlandstraße mit 20 Kräften und vier Fahrzeugen ausgerückt.

Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass Balkonmöbel und weitere Gegenstände in Brand geraten waren – vermutlich durch eine unbeaufsichtigte Zigarette. Der Bewohner hatte die offenen Flammen bereits selbst mit einem Eimer Wasser gelöscht. Die restlichen Glutnester löschte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.