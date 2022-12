Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen zwischen dem Ortsausgang Stahringen und der Bundesstraße 34 an der Bodmaner Straße gelegenen Hofladen eingebrochen und haben aus einer Ladenkasse vorhandenes Wechselgeld gestohlen. Dies teilte die Polizei mit.

Radolfzell Schon wieder ein Einbruch! Unbekannte steigen in Wohnhaus in der Martinstraße ein Das könnte Sie auch interessieren

Über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster sollen der oder die Täter in den abseits gelegenen Hofladen eingedrungen sein und eine vorhandene Kasse aufgehebelt haben. Aus der Kasse sollen die Eindringlinge Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe entnommen und den Hofladen wieder über das zuvor geöffnete Fenster verlassen haben.

Radolfzell Achtung, Langfinger! Unbekannter klaut Fahrräder und Helme aus Kellerabteilen Das könnte Sie auch interessieren

Durch die Tat entstand Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Die Polizei Radolfzell ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Personen, die in der Nacht auf Freitag, vermutlich noch vor dem Einsetzen des nächtlichen Schneefalls, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des nahe der Bundesstraße 34 und dem Ortsausgang von Stahringen abseits gelegenen Hofladen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, in Verbindung zu setzen.