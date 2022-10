Noch unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, in ein Wohnhaus in der Martinstraße eingebrochen. Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, hätten die Täter zunächst ein Fenster und anschließend eine Balkontür aufgebrochen und seien so in die Innenräume des Einfamilienhauses eingedrungen. Dort hätten sie sämtliche Räume und Möbel durchsucht. Die Höhe des Diebesguts sei noch nicht bekannt.

Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Martinstraße aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer (07732) 950660 zu melden.