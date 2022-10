Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter zwei verschlossene Kellerabteile aufgehebelt und daraus jeweils ein hochwertiges Fahrrad und insgesamt drei Fahrradhelme gestohlen. Der Versuch, ein drittes Kellerabteil aufzubrechen, sei misslungen. Den Wert des Diebesguts schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

In den vergangenen Wochen sei es in den Kellern der Wohnblocks Gartenstraße 13 und 15 sowie in der Markthallenstraße 20 bereits zu zwei weiteren Kelleraufbrüchen gekommen. Das Polizeirevier Radolfzell hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen Verdächtiges im Bereich der Tiefgarage und der Keller der betreffenden Wohnblocks aufgefallen ist, sich unter (07732) 950660 zu melden.