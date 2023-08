Es ist bereits der dritte Fall in diesem Monat: Ein Exhibitionist soll sich am Freitagnachmittag im Bereich der Bundesstraße 34 an der Straße „Zur Schanz“ im Radolfzeller Ortsteil Stahringen einer Frau entblößt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Mann steht zwischen den Sträuchern

Gegen 15.15 Uhr soll sich eine 71-Jährige bei der Obstlese auf einer Wiese an der B34 befunden haben, teilt die Polizei am Montag im Pressebericht mit. Dabei habe sie an der Böschung auf der gegenüberliegenden Straßenseite der B34 einen Mann zwischen den Sträuchern stehen sehen, der bei heruntergelassener Hose an seinem Glied manipuliert haben soll.

Zur Beschreibung des Mannes ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Schildmütze getragen haben soll. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die Hinweise auf seine Identität geben können, sich unter der Telefon 07732 950660, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Nicht der erste Fall in der Region

Erst vergangene Woche, am 21. August, ist etwas Ähnliches am Güttinger See geschehen. Und am 5. August, soll sich ein Mann einer Frau auf der Höri in Öhningen-Wangen entblößt haben. Weitere Vorfälle dieser Art hat es bereits im Mai und April gegeben. Insgesamt ist es im Gebiet Radolfzell und Höri in diesem Jahr der bereits siebte Vorfall dieser Art.