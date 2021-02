von Marina Kupferschmid

Radolfzell – Von Anfang an stand für die Trachtengruppe Alt-Radolfzell fest, ihr 100-jähriges Bestehen nur in kleinem Rahmen zu feiern. „Wir wollten lieber etwas Bleibendes schaffen“, unterstreicht der Vorsitzende Wolfgang Weidele, zumal es ein glücklicher Zufall sei, dass das Jubiläum ins Heimatjahr falle, wo man zahlreiche Möglichkeiten habe, sich zu präsentieren.

Die Aktivitäten der Trachtengruppe Alt-Radolfzell Die Trachtengruppe Alt-Radolfzell ist in ihrem Jubiläumsjahr bestens aufgestellt. Mit 109 Erwachsenen sowie 38 Kindern und Jugendlichen kann sie über Nachwuchssorgen, wie es sie in vielen anderen Orten gibt, nicht klagen. Neben einer Erwachsenen-Tanzgruppe, die sich alle 14 Tage trifft, leitet Romy Bromma mit Unterstützung von Monika Weishaupt eine Kindertanzgruppe mit derzeit 14 Kindern und Jugendlichen, in der auch gebastelt und Theater gespielt wird. Es gibt jährlich feste Termine, auf die die Radolfzeller Trachtenträger freuen. In erster Linie ist das Hausherrenfest zu nennen, aber auch an jedem offiziellen Empfang oder Festakt der Stadt, sind die Radolfzeller Trachten zu bewundern. Hinzu kommen Auftritte mit den Tanzgruppen in Altenheimen und in den Reha-Einrichtungen der Mettaukur.

So wurde die Idee geboren, das alte Bändchen „Iiszapfe zum Schlozze – vu me Seehas„ mit Mundartgedichten von Pfarrer Hermann Sernatinger, dem Gründer der Trachtengruppe Alt-Radolfzell, neu aufzulegen und ihm gleichzeitig einen moderneren Rahmen zu geben. „Nicht nur als Hommage an unseren Gründervater, sondern weil mir radolfzellerisch schwätzed und in unseren Gruppen den Dialekt aus dem Herzen heraus pflegen“, bekräftigt die stellvertretende Vorsitzende Romy Bromma. „Die Gedichte von Pfarrer Sernatinger haben einen ganz eigenen Humor und Charakter und sind es einfach auch würdig, dass man sie weiterleben lässt“, macht sie deutlich.

Sentimental-romantisch, humorig, ja sogar spitzfindig sind die in Radolfzeller Mundart verfassten Gedichte von Pfarrer Hermann Sernatinger (1870 – 1950). Im Jahr 1911 zunächst in der örtlichen Zeitung veröffentlicht, wurden sie später unter dem Titel „Iiszapfe zum Schlozze – vu me Seehas„ in einem Büchlein zusammengefasst, das erstmals 1938 unter diesem Titel und zuletzt 1989 in einfacher Form aufgelegt wurde. Damals noch illustriert mit zwölf Reproduktionen von Holzschnitten des Künstlers Wilhelm Müllerzell.

„Die Gedichte von Pfarrer Sernatinger haben einen ganz eigenen Humor und Charakter und sind es einfach auch würdig, dass man sie weiterleben lässt.“Romy Bromma, stellvertretende Vorsitzende von Alt-Radolfzell

Doch nicht nur dem Radolfzeller Dialekt hatte sich Hermann Sernatinger verschrieben. Er war geradezu beseelt von der Idee, eine Trachtengruppe in seiner Heimatstadt zu gründen, was ihm 1921 tatsächlich gelang. Ein Vorhaben, das nicht nur mit dem sentimental-romantischen Gemüt Hermann Sernatingers harmonierte, sondern sehr gut in den damals vorherrschenden Zeitgeist passte, der auch andernorts zu Neugründungen von Trachtengruppen führte.

Hinleitungen in hochdeutscher Sprache

Für das neue Büchlein „Iizzapfe zum Schlozze – Gedichte und Geschichte(n)“ wurden die Mundartgedichte Hermann Sernatingers ergänzt durch hochdeutsche Hinleitungen zum besseren Verständnis für all jene, die nicht mit der Radolfzeller Mundart aufgewachsen sind. Unter dem Stichwort „no ebbes“ sind diese Hinleitungen versehen mit ergänzenden Informationen zur Radolfzeller Geschichte oder Begebenheiten, die sich in den Gedichten oft Anekdoten gleich finden.

Die Vorstellung des Buches muss ins Internet verlegt werden Das Buch mit 75 Seiten ist ab 1. März im örtlichen Buchhandel, im Stadtmuseum, bei der Trachtengruppe Alt-Radolfzell sowie bei allen Veranstaltungen mit der Trachtengruppe erhältlich. Der Preis beträgt 19,50 Euro. Die Buchvorstellung war ursprünglich für den 11. März in der Stadtbibliothek vorgesehen und wird nun online über ein Video zu sehen sein. Infos dazu rechtzeitig, unter anderem im SÜDKURIER und auf der Homepage der Trachtengruppe Alt-Radolfzell.

Gleichzeitig hat das Buch gegenüber früheren Ausgaben eine deutliche inhaltliche Erweiterung erfahren durch ausführliche Texte zum Leben Hermann Sernatingers sowie der Geschichte der Trachtengruppe Alt-Radolfzell. Vorangestellt gibt ein Einführungstext nicht nur einen Ausblick auf das, was die Leser in dem Buch erwartet, sondern auch einen Einblick in den Dialekt sowie den gesellschaftlichen Umgang und Stellenwert der Mundart.

Die Trachten von Alt-Radolfzell im Video

Eine Wissenschaft für sich: Lesen und sehen Sie hier, was es mit den Trachten der weiblichen und männlichen Mitglieder von Alt-Radolfzell auf sich hat.

Die Macher der Neuauflage von „Iiszapfe zum Schlozze“

Ergänzt sind die überarbeiteten Texte durch die Illustrationen des Radolfzeller Malers und Grafikers Christian Dierks. In seiner unvergleichlichen Art zu zeichnen und zu malen lässt er Inhalte optisch lebendig werden. Für die Idee, Konzeption und Realisierung des Buches sowie für die Texte zeichnet die Radolfzellerin Brigitte Robers, Textmanufaktur Silben-Hain, verantwortlich. Das Vorwort stammt aus der Feder von Radolfzells Stadtpfarrer Heinz Vogel.