von Petra Reichle und Laura Marinovic

Nicht nur in der Radolfzeller Kernstadt soll im Rahmen der Möglichkeiten an den Fasnachtstagen etwas geboten werden. Auch anderswo werden bereits Pläne geschmiedet. Die Schoofwäscherzunft Stahringen möchte bei der Fasnet 2022 im Rahmen der geltenden Corona-Bestimmungen möglichst viele Traditionen zumindest in kleinem Rahmen durchführen und hat sich einige Dinge überlegt – angesichts der Pandemie jeweils im Freien und ohne Bewirtung.

Das Programm am Schmotzigen Dunschtig

Am Schmotzigen Dunschtig selbst übernehmen die schwarzen Schafe, die Jugendgruppe der Zunft, das Wecken des Ortsteils. Die Suppenköche kochen zudem die traditionelle Narrensuppe – diese kann entweder vorbestellt und dann zugeliefert werden oder aber direkt an einem Stand in Stahringen gekauft werden. Einzelne Schnitzwieber machen sich derweil auf den Weg, um das Narrenblatt zu verkaufen. Sehr spontan sollen die Rathausbefreiung und die Trauung eines Narrenelternpaars stattfinden.

Radolfzell Narrizella plant Fasnacht im Kleinstformat Das könnte Sie auch interessieren

Und nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Kinder im Kindergarten und der Schule sollen befreit werden – damit das alles pandemiegerecht ablaufen kann, will eine kleine Delegation an Narren sich auf Abstand am Zaun der Einrichtungen aufstellen und eine kleine Vorführung anbieten. Zum ersten Mal soll es für die Kinder und Jugendlichen auch ein Fasnachtsheft geben, das Informationen, Ausmalbilder und Rätsel enthält. Die Holzer stellen außerdem einen Narrenbaum.

Am Fasnachtssonntag geht es weiter

Weiter geht es dann am Fasnachtssonntag: Im kleinen Rahmen soll am Dorfplatz das Preiskleppern für Kinder stattfinden; wer teilnehmen möchte, kann sich dafür im Vorfeld anmelden. Ebenfalls um vorherige Anmeldung wird für eine Schnitzeljagd gebeten, die Kinder an närrische Stationen führt. Gegen Abend wollen einzelne Narren außerdem durch Stahringen ziehen und spontan an einigen Fenstern und Türen aus dem Narrenblatt vorlesen.