Lange haben Schüler und Lehrer der Gerhard-Thielcke-Realschule auf den Anbau warten müssen. Jetzt wäre er soweit und sie könnten nach acht Jahren Wünschen, Hoffen, Bangen und Bauen ihren Neubau beziehen. Doch die Corona-Pandemie hat dem fröhlichen Einzug einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich sollte der Neubau im November fertig sein. Doch wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, hätten verschiedene Handwerksfirmen „Corona-bedingte Liefer- beziehungsweise Ausführungsprobleme“, sodass in Absprache mit der Schulleitung der Fertigstellungstermin auf den 1. Februar 2021 festgelegt worden sei.

Schulleiterin rechnet mit Verlängerung des Lockdowns

Realschulrektorin Gabriele Wiedemann freut sich auf der einen Seite, dass der Anbau jetzt fertig wird: „Wir warten ja seit Jahren, dass es klappt.“ Genauer seit Anfang des Jahres 2013, damals unterrichte das Kollegium der Thielcke-Realschule knapp 700 Schüler und die Schule platzte aus allen Nähten. Im Januar 2021 sind es genau 666 Schüler, die die Realschule in Radolfzell besuchen. Und endlich im Februar bessert sich das Raumangebot. Doch Gabriele Wiedemann rechnet nicht damit, dass Schüler und Lehrer da schon von den neuen Räumlichkeiten Besitz ergreifen werden: „Ich rechne mit einer Verlängerung des Lockdowns.“

Sollte es anders kommen, das Programm für eine Inbesitznahme läge bereit: „Wir hatten für unsere Schüler eine Rallye durch das neue Gebäude geplant, damit sie sich im Gebäude zurechtfinden.“ Spielerisch sollten die neuen Räume erobert werden. Für wahrscheinlicher hält es die Schulleiterin, dass es zu einem Teil-Lockdown kommt: „Dann müssen wir schauen, ob wir klassenweise die neuen Räume zeigen können.“

Neue Räume, neue Möglichkeiten

Und da gibt es doch einiges. Wichtig sei der neue Physik-Saal, der böte ganz andere Möglichkeiten als der jetzige. Gabriele Wiedemann hebt auch das Lernatelier hervor mit Gruppentischen, Einzeltischen, PC-Arbeitsplätzen und sogenannten Whiteboards, das ist eine interaktive Unterrichtstafel. Hinzu kommen Mediathek, Spieleraum, Kreativraum und Klassenräume. „Wir werden dort die Unterstufe und Ganztagsklassen unterbringen“, so der Plan. Im Obergeschoss kommt noch ein Mehrzweckraum mit 150 Quadratmetern hinzu. Er hat eine mittlere Raumhöhe von 5,40 Meter und kann für schulische Veranstaltungen genutzt werden. Er könne auch so möbliert werden, dass Lehrerkonferenzen abgehalten werden könnten, heißt es in der Information der Stadt.

Gute Zusammenarbeit mit Schulträger

Technisch entspricht der Neubau Anforderungen, die seit der Pandemie gestellt werden. Sowohl was die digitale Vernetzung angeht als auch die normale Haustechnik. Verbrauchte und frische Luft würden durch verschiedene Rohre geführt, „die dürfte sich nicht mischen“. Unterricht müsste Corona-gerecht ohne Lüftung über die Fenster funktionieren. Die Zusammenarbeit mit dem Schulträger, der Stadt Radolfzell, sei ausgesprochen positiv gewesen. Martin Richter von der Kommunikations- und Informationstechnik habe die Schule bei Fragen der digitalen Ausstattung beraten, Reiner Labuske aus dem Fachbereich Hochbau habe die Bauarbeiten sehr gut begleitet. Auch das Architektenteam der Firma Bauraum mit Julia Bierbach und Gerhard Maier hätte sich gut gekümmert. „Das war super, auch die Handwerker muss man loben“, sagt Schulleiterin Wiedemann. Denn: „Bis auf die Pfahlgründung hatten wir eine relativ ruhige Baustelle.“

Das einzig Negative, was Gabriele Wiedemann in Erinnerung bleibt, „ist die jahrelange Warterei“. Und mit dem Neubau wird die Baustelle Gerhard-Thielcke-Realschule nicht geschlossen. Wenn die Außenanlage gerichtet ist, soll die Generalsanierung des Bestandsgebäudes bald folgen.