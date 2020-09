Wie wird es im Innern des neuen Erweiterungsbaus der Gerhard-Thielcke-Realschule aussehen? Interessierte Bürger können sich bei einem öffentlichen Besichtigungstermin davon nun selbst ein Bild machen. Die Stadtverwaltung lädt sie laut einer Pressemitteilung zu einer Führung durch die neu gebauten Räume am Mittwoch, 9. September, ein.

Die Arbeiten am Erweiterungsbau der Gerhard-Thielcke-Realschule sollen bis November 2020 abgeschlossen sein. Im Mai 2019 gab es den Baustart, das Richtfest wurde am 12. März 2020 gefeiert. Nun haben die Bürger die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen.

Zwei Termine für Führungen

Den Besuchern werden zwei Führungen angeboten: Die erste Führung beginnt um 14 Uhr, die zweite Führung um 14.45 Uhr. An beiden Terminen werden der Architekt und Projektleiter Gerhard P. Maier vom Konstanzer Architekturbüro Bauraum sowie Gabriele Wiedemann, Rektorin der Realschule, für Fragen zur Verfügung stehen. Außerdem werden Gerhard Schöpperle und Reiner Labuske vom Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Radolfzell durch die Räume führen, wie das Rathaus weiter informiert.

In dem laut Stadt neun Millionen Euro teuren Neubau werden im ersten Obergeschoss sechs Klassenzimmer und zwei Fachklassenräume eingerichtet. Zudem soll es einen großen Multifunktionsraum für Lehrer geben, für Versammlungen, Arbeiten und andere Projekte. Im Erdgeschoss gibt es Fachräume und Räume für die Ganztagsbetreuung.

Anmeldung notwendig

Wegen der Corona-Situation müssen Teilnehmer sich anmelden: Dies ist per E-Mail an pressestelle@radolfzell.de oder unter (07732) 81-180 möglich. Die erhobenen Daten werden vier Wochen nach der Besichtigung wieder gelöscht, so die Stadtverwaltung. Die Teilnehmer werden gebeten, die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Außerdem bittet die Stadtverwaltung darum, eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen, um diese im Bedarfsfall zu tragen.