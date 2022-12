von pm/lam

Bis das nächste Milchwerk Musik Festival beginnt, dauert es zwar noch eine ganze Weile, die Vorbereitungen laufen aber bereits. Und es steht auch schon der erste Auftritt fest: Wie der Fachbereich Kultur der Radolfzeller Stadtverwaltung mitteilt, wird der Sänger Ben Zucker am 8. September 2023 um 20 Uhr im Milchwerk auf der Bühne stehen.

Erfolge können sich sehen lassen

Laut der Ankündigung hat sich Ben Zucker in den vergangenen fünf Jahren als einer der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Solokünstler an die Spitze der deutschen Popmusik gespielt. Mit Liedern wie „Wer sagt das?!“, „Guten Morgen Welt“, „Wieder zurück“ und nicht zuletzt mit dem mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichneten Song „Was für eine geile Zeit“ ziehe der Künstler ein Publikum in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich in seinen Bann.

Seine Erfolge können sich sehen lassen: Gleich mehrfach landete er an der Spitze der deutschen Album-Charts, außerdem dürfe er sich über mehrere Auszeichnungen für mehr als 750.000 verkaufte Tonträger, fast 500 Millionen Streams und restlos ausverkaufte Tourneen freuen.

2022 war er schon in Meersburg

„Konzerte sind mein Herzschrittmacher“, sagt Ben Zucker über sich selbst. „Die Bühne, meine Fans, die Stimmung, die Emotionen – deswegen mache ich Musik.“ Die Nachfrage, den Künstler live zu sehen, habe in der Vergangenheit stark zugenommen und damit auch die Größe der Veranstaltungsorte.

Nach einer Zeit des Stillstands sei es für ihn in diesem Jahr endlich wieder auf die Bühne gegangen – auch am Bodensee. So trat er in diesem Sommer beim Open Air auf dem Schlossplatz in Meersburg auf, wo ihm 2500 Menschen zujubelten. 2023 will Ben Zucker nun seine Auftritte fortsetzen und geht mit seiner Band im Sommer auf Open Air-Tournee. Im Milchwerk tritt er aber ausnahmsweise Indoor auf.

Karten für seinen Auftritt im September in Radolfzell gibt es bereits jetzt an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de und unter www.semmel.de.