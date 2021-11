Ein Schild erregt aktuell am Radolfzeller Rathaus besondere Aufmerksamkeit. Es handelt sich dabei nicht um Corona-Maßnahmen oder ein Protestplakat gegen das Bauprojekt am Streuhau. Es geht um ein Stück Radolfzeller Tradition, die erst seit rund acht Jahren existiert: das Radolfzeller Glockenspiel. Seit Juni 2013 erklingen die 14 Glocken normalerweise täglich um 10.05 Uhr, um 12.10 Uhr, um 15.05 Uhr und um 20.05 Uhr und spielen das Badnerlied und das Hausherrenlied. Je nach Anlass sind weitere Melodien wie die Europahymne oder „Leise rieselt der Schnee“ im Repertoire.

Doch seit längerer Zeit sind weder das Badner- noch das Hausherrenlied am Rathausplatz erklungen. An der Rathauswand unterhalb der Plakette zur Geschichte des Klangspiels hängt das Schild „Das Glockenspiel ist leider defekt“. Aber warum ist das Glockenspiel so lange defekt? Wann werden die Glocken wieder erklingen? Und haben die Radolfzeller das Klangkonzert überhaupt vermisst?

Steuergerät defekt

Wie Moritz Schade, Pressesprecher der Stadtverwaltung Radolfzell erklärt, sei das Glockenspiel seit Juli außer Funktion. „Augenscheinlich ist das Steuergerät defekt“, erklärt er. Doch eine Großzahl von Beschwerden über das fehlende Glockenspiel sei offenbar ausgeblieben. Es habe lediglich „vereinzelte Nachfragen gegeben, weshalb das Schild angebracht wurde“, so Schade.

Wann das Glockenspiel wieder funktionsfähig sein wird, sei momentan noch nicht absehbar. Hintergrund ist die Finanzierung. „Für die Reparatur und die Modernisierung fallen voraussichtlich Kosten von rund 5100 Euro an“, erklärt Moritz Schade. Da der Defekt nicht vorhergesehen werden konnte, seien die Mittel dafür nicht im Haushalt 2021 angemeldet und aktuell nicht verfügbar, berichtet er. „Die zuständige Fachabteilung prüft gerade, ob dies aus den laufenden Haushaltsmitteln gewährleistet werden kann.“ Sollte dies nicht der Fall sein, müssten die Reparaturen aufgeschoben werden und erst im kommenden Jahr könnte es wieder zum Klangkonzert am Rathaus kommen.