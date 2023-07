Es ist nicht das erste Mal, dass die Big Band der Bundeswehr in Radolfzell spielt. Dieses Mal reist sie allerdings mit Laith Al-Deen als Stargast an. Der profilierte deutsche Popsänger habe ein tolles Programm mit der Big Band zusammengestellt, schwärmt Stabshauptmann und Tourenmanager Johannes Langendorf im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Seine Lieder seien eigens für die Big Band neu arrangiert worden. Und sie gebe es in dieser Form nur mit der Big Band der Bundeswehr zu hören.

Die Bürgerstiftung feiert mit dem Benefizkonzert ihr zehnjähriges Bestehen. Die Vollblutmusiker der Big Band der Bundeswehr reisen mit Europas größten transportabler Show-Bühne an. Das Open-Air-Konzert beginnt am Mittwoch, 23. August um 20 Uhr vor einer traumhaften Seekulisse am Konzertsegel und mit einem Repertoire aus Swing, Rock und Pop. Im Vorprogramm des Konzerts unterhält ab 18.45 Uhr die Narrenmusik der Narrizella Ratoldi. Das Festgelände ist ab 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Stabshauptmann und Tourenmanager Johannes Langendorf ist überzeugt: „Es wird eine großartige Show.“ Denn Laith Al-Deen interagiere in einzigartiger Weise mit dem Publikum. Man merke, dass er Spaß mit den Menschen habe. Und seine Lieder seien nicht nur musikalisch, sondern auch vom Text her bedeutungsvoll, sagt Johannes Langendorf.

Laith Al-Deen bei seinem Auftritt im Milchwerk Radolfzell im Jahr 2018. | Bild: Georg Lange/SK-Archiv

Der deutsche Sänger Laith Al-Deen wurde im Jahr 2000 mit dem Song „Bilder von dir“ bekannt. Und er kennt Radolfzell schon: 2018 war er einer der Künstler beim ersten Milchwerk-Festival.

Engagement für Radolfzeller Kinder

Das Benefiz-Konzert der Big Band der Bundeswehr und der zehnte Jahrestag der Stiftung wollen das Augenmerk auf Radolfzeller Kinder richten. Die Bürgerstiftung brachte in Erfahrung, dass viele Kinder ohne Frühstück und ohne Vesper in die Schule gingen. Mitschüler hätten mit ihnen ihre Pausenbrote geteilt, damit diese überhaupt etwas zu essen hätten, berichtet der Vize-Vorsitzende, Oliver Preiser. Die Bürgerstiftung initiierte ein Frühstück in den Grundschulen und übernimmt dafür die Kosten.

Bürgerstiftung packt mit an Die Bürgerstiftung Radolfzell macht ihrem Namen auch mit dem Benefizkonzert alle Ehre: Sie ist von den Bürgern, mit den Bürgern und für die Bürger. Neben dem Frühstück für die Grundschüler ermöglichte die Stiftung Kindern aus der Kinderwohnung einen kostenlosen Schwimmkurs. Zur vergangenen Weihnacht bereitete die Bürgerstiftung über 250 Kindern mit Geschenken eine Freude. Monatlich werden Waren im Wert von 500 Euro von der Stiftung für den Radolfzeller Tafelladen aufgebracht. „Es gibt in Radolfzell viele Kinder in Not", sagt Lothar Rapp vom Vorstand. Diese wolle die Bürgerstiftung lindern helfen. Weiterführende Informationen gibt es im Internet unter www.buergerstiftung-radolfzell.de

Lothar Rapp, Oliver Preiser und Marc Burger (von links) von der Bürgerstiftung Radolfzell holen zum Jubiläum die Big Band der Bundeswehr zu einem Benefiz-Konzert am Konzertsegel. | Bild: Georg Lange

Wer die Aktionen der Bürgerstiftung für die Radolfzeller Kinder unterstützen möchte, der kann vor, während oder nach dem Benefiz-Konzert deren Arbeit mit Spenden unterstützen oder sogar handfest beim Konzert helfen. Für den Aufbau des Konzertgeländes hätten sich bisher zwölf ehrenamtliche Helfer gemeldet, so Oliver Preiser, sieben werden von der Zimmerei Leiz gestellt. Doch es brauche noch weitere Helfer.

Die Versorgung der Besucher ist neu

Oberbürgermeister Simon Gröger und die Stadt Radolfzell unterstützen das Benefiz-Konzert mit Dienstleistungen, die sie bereit stellen, sagt Marc Burger vom Vorstand voller Dankbarkeit. Neu bei dem Open-Air-Konzert sei die Versorgung der Besucher mit Essen und Trinken an zwei Flanken auf dem Konzertgelände, erläutert Oliver Preiser. Von zwei Seiten können die Gäste an sechs Ständen ihren Hunger und Durst während des Konzerts stillen. Pro Stand werden fünf ehrenamtliche Helfer eingesetzt.

Der BSV Nordstern stellt kostenfrei seinen Grillwagen mit Helfern aus dem Verein zur Verfügung und spendet zudem 100 Bratwürste samt Brötchen für den Verkauf zugunsten der Bürgerstiftung. Der Wassersportclub Wäschbruck stellt ein VIP-Zelt für die Sponsoren der Bürgerstiftung auf und bewirtet einen Stand. Bernd Buhl stellt einen Mitarbeiter für die Elektrik bereit. Eine aus allen Fraktionen gebildete Abordnung des Gemeinderats bewirtet ehrenamtlich an einem Stand. Und zehn Teams von Freiwilligen und von der Bürgerstiftung helfen beim Sammeln der Spenden beim Benefiz-Konzert.