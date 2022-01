Beim Gemeindeimpftag lief es bis zur Mittagszeit wie am Schnürchen, danach kamen nur noch vereinzelt Impfwillige in die Kirnberghalle in Orsingen. Antonie Schäuble (FWV), Bürgermeister-Stellvertreterin, sagte: „165 Personen waren vorab angemeldet. Heute kamen noch rund 25 hinzu, die ab 13 Uhr geimpft werden. Danach bieten wir freies Impfen an.“

Drei Impflinge in drei Minuten

Gemeinderat Stefan Stemmer (CDU) lobte: „Die meisten haben ihre Unterlagen sehr vorbildlich ausgefüllt.“ Für alle anderen lag ein großer Stapel Formulare bereit. Alle seien sehr freundlich und diszipliniert gewesen, erzählte Angelina Wind vom Hauptamt. Einzig eine Mutter habe sich beklagt, dass es keinen Impfstoff für Unter-Zwölf-Jährige gebe.

Die Planung habe gestimmt, und die Taktung super gepasst, resümierte Angelina Wind erfreut. „Innerhalb von jeweils drei Minuten konnten wir drei Menschen aufnehmen.“ Klara Kovacevic vom Ordnungsamt leitete sie in die Halle weiter.

Impfungen voll im Zeitplan

Drei Plätze für Arztgespräche und drei Impfplätze – einer davon mit einer Liege ausgestattet – sorgten dafür, dass das mobile Impfteam des Landkreises Konstanz bis zwölf Uhr den geplanten Terminen sogar fünf Minuten voraus war. Danach ging es voll im Zeitplan weiter.

Eine einzige Person habe sich im Liegen impfen lassen wollen, berichtete Hala Hijazi, die als Krankenschwester am Klinikum Konstanz arbeitet. „Wenn jemand eine Phobie vor Spritzen hat, bin ich ein Fan davon, ihn liegend zu impfen. So entspannt sich der Körper. Die Person hat einfach die Augen geschlossen und dann ging es ganz problemlos.“

„Eigentlich zu wenig Leute“

In einer Pause stellte Ayse Demirci, Ärztin im mobilen Impfteam und Chirurgin in Radolfzell, fest: „Es ist hier in Orsingen sehr gut gelaufen.“ Sie bedauerte allerdings, dass nicht mehr Menschen die Chance zur Impfung ergriffen hätten.

„Jetzt kommen wir schon zu den Leuten hin. Es ist schade, aber auch hier waren es eigentlich zu wenig Leute.“ Über Erstimpfungen freuten sie sich am meisten, aber natürlich seien auch Zweit- und Booster-Impfungen wichtig.