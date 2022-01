Kein Winterschlaf, keine Weihnachtsferien: Die Biber an der Schwackenreuter Seeplatte an der Kreisgrenze bei Mühlingen sind in diesen Tagen sehr aktiv. Voller Tatendrang bearbeiten sie mit ihren Nagezähnen die Bäume am Ufer. Hier ist ein Baum beim ersten See zu sehen – ein sehr großer Baum, dessen Stamm einen großen Durchmesser hat. Das beeindruckt die Biber offenbar nicht.

Die Zahnspuren sind deutlich zu sehen. | Bild: Manfred Schreiber

Ihre Zähne, deren Spuren ganz deutlich am Holz zu erkennen sind, schaffen das. Die Spähne bleiben dann rund um den Stamm liegen. Der Baum selbst fällt irgendwann. Die geschickten und unter Naturschutz stehenden Tiere wissen auch genau, wie sie einen Stamm angehen müssen, damit er so fällt, wie sie es gerne hätten.

Biber sind im ganzen Raum Stockach aktiv, so zum Beispiel direkt am Bodensee im Naturschutzgebiet Hangen zwischen Bodman und Ludwigshafen oder am Eisweiher im Stockacher Osterholz.