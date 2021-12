Der Startschuss für den Ausbau des Glasfasernetzes in Mühlhausen-Ehingen ist erfolgt. Wie Bürgermeister Patrick Stärk auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigt, hat die bauausführende Firma Ende November die Arbeiten zur Verlegung der Haupttrassen im Ortsteil Ehingen begonnen. „Insgesamt werden die Leitungen mehr als 28 Kilometer lang sein“, sagt der Rathauschef der Hegauer Doppelgemeinde.

Glasfaser für alle ab August 2022

Laut Stärk sieht der Bauzeitenplan vor, dass Ehingen mit einer Winterunterbrechung bis Mitte April in den Haupttrassen erschlossen sein solle. „Parallel soll Ende März 2022 dann im Ortsteil Mühlhausen mit der Verlegung der Haupttrasse begonnen werden“, so Stärk. Dort sollen die Arbeiten im kommenden August 2022 abgeschlossen sein.

In einem zweiten Arbeitsschritt sollen laut Bürgermeister Stärk die Hausanschlüssen eingerichtet werden. Diese Arbeiten sollen parallel zur Haupttrassenverlegung erfolgen. „Hierzu werden die betroffenen Hauseigentümer einzeln kontaktiert“, so Stärk. Bei der Verlegung der Glasfaser-Leitungen sei es derzeit nicht möglich, Synergieeffekte für die Gemeinde zu erzielen.

Oder anders formuliert: Die Bauarbeiten werden nur für die Verlegung des Glasfasers genutzt. „Da die Kabel nur in einer geringen Tiefe liegen, können diese für weitere Tiefbaumaßnahmen wie Kanäle oder Wasserleitungen nicht genutzt werden“, schildert Stärk.

Gute Zusammenarbeit mit UGG

Der Rathauschef von Mühlhausen-Ehingen beschreibt die bisherige Zusammenarbeit mit der Firma Unser Grüne Glasfaser (UGG) sowie mit der ausführenden Firma als gut und äußerst zielorientiert. Problematisch sei lediglich gewesen, dass die Planungen für die Standorte der sogenannten Unterverteiler nicht vor Ort erfolgte. „Dies hat dann nun in der Praxis die Folge, dass diese Standorte aber im guten Einvernehmen mit den Firmen und der Gemeinde neu festgelegt werden konnten, damit sie auch in der Praxis funktionieren und nicht verkehrs- und eigentümerstörend im Weg stehen“, so Stärk weiter.