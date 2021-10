Die Sanierung der Schlossstraße in Mühlhausen kann in die Umsetzung gehen. Im Frühjahr 2022 soll mit dem ersten Bauabschnitt von der Kreuzung Ehinger Straße/Alemannenstraße bis zur Aacher Straße begonnen werden. Um die Ausbaupläne vorzustellen, lud die Gemeinde zu einer Informationsveranstaltung in die Mägdeberghalle ein. „Solch eine Maßnahme kann nicht ohne Einschränkungen durchgeführt werden“, wies Bürgermeister Patrick Stärk darauf hin, dass im Zuge der Straßensanierung zur notwendigen Erneuerung der Kanalisation und Wasserleitungen auch die Stromleitungen komplett unterirdisch verlegt werden. Auch optisch wird die Schlossstraße neu gestaltet.

Wie Andreas Bross vom Ingenieurbüro Reckmann aus Owingen den rund 50 Interessierten anhand projizierter Pläne erläuterte, werden die Arbeiten gleichzeitig an der Kreuzung Ehinger Straße/Alemannenstraße bis zum Gasthaus Löwen und am Rathaus mit der Neugestaltung des Vorplatzes beginnen. In zwei weiteren Teilabschnitten wird der Bereich Gasthaus Löwen bis Rathaus erschlossen. Mit einer Rampe wird ein barrierefreier Eingang zum Rathaus geschaffen, die Bushaltestelle wird vorgezogen und mit erhöhten Bordsteinen auch für Niederflurbusse zugänglich gemacht; ebenso die Haltestelle am Wasmuthbrunnen und an der Schule. Im Bereich des Schulhangs entstehen zwölf neue Stellplätze.

Weiterer Abschnitt beginnt 2023

Der weitere Ausbau von der Aacher Straße bis zur Einmündung Im Rohmen soll im Frühjahr 2023 beginnen. Wie Kämmerer Kurt Fürst mitteilte, belaufen sich die Gesamtkosten der Sanierung auf knapp 5,5 Millionen Euro. Davon trägt der Landkreis fast 2,2 Millionen Euro; die Kosten der Gemeinde für Kanal, Wasser, Gehwege, Beleuchtung und Rathausvorplatz belaufen sich abzüglich der gewährten Landeszuschüsse auf rund 2,4 Millionen Euro. Die Anwohner der Schlossstraße müssen sich im jeweiligen Teilabschnitt auf drei bis vier Monate Bauzeit einstellen, in denen sie ihr Grundstück nicht mit einem Fahrzeug erreichen können.