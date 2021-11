Das war ein Schreckmoment für die Rathausmitarbeiter am frühen Dienstagmorgen: Unbekannte Täter haben in der Nacht fünf Grablichter und die Aufschrift „Corona ist fake“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Corona gibt es nicht“, angebracht. Dies bestätigte Bürgermeister Patrick Stärk auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Der Rathauschef der Hegauer Doppelgemeinde erklärt, dass er bei der Polizei Anzeige erstattet habe. Zeitgleich schildert er, dass an mehreren Stellen in Mühlhausen-Ehingen, etwa vor dem Friedhof, dem Feuerwehrhaus und dem Jugendtreff Bömmle, Farbschmierereien auf der Straße und an Glascontainer mit Corona-kritischem Inhalt angebracht wurden.

Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen

Aber im Rathaus bleibt man gelassen. Bürgermeister Patrick Stärk betont, dass er die Sache nicht breiter treten wolle, als sie sei. „Ich will diesen Menschen keine Plattform geben“, sagt er. Vielmehr sprach er sich für einen besonnene Umgang mit der Tat aus: „In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit und diese gilt auch in einer Pandemie.“

Was allerdings nicht zu tolerieren sei, ist Sachbeschädigung. „Meinungsfreiheit ist ok, solange nichts zu Schaden kommt. Was hier allerdings passiert ist, ist eine mehrfache Sachbeschädigung und die gilt es aufs Schärfste zu verurteilen“, so Bürgermeister Stärk weiter. Mehr wolle der Rathauschef nicht dazu sagen, die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Jetzt ermittelt die Polizei

Die Polizei selbst kann zu dem Tathergang und zu den Tätern noch nichts genaues sagen. Was allerdings feststeht, ist der Tatzeitpunkt: Laut Polizeipressesprecherin Tatjana Deggelmann haben die unbekannten Täter die Schmierereien wahrscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag angebracht. Insgesamt handle es sich um vier Orte, die mit Farbe beschmiert wurden. Laut Deggelmann geht die Polizei aktuell davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handle.

Die Polizei bittet Zeugen sich beim Polizeirevier in Engen unter der Telefonnummer (07733) 94090 zu melden.