von Georg Lange

Der militärische Überfall auf die Ukraine sowie das Leid und die Zerstörung bewegt auch viele Menschen am Zeller See. Die Bereitschaft zu helfen ist groß. So haben sich in der Gemeinde Moos fünf Musikgruppen, Vertreter aus dem Gemeinderat und die lokale Feuerwehr zusammengeschlossen, um in Iznang ein Benefiz-Konzert an den Uferanlagen auf die Beine zu stellen.

Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt und eisigem Wind kamen rund 300 Besucher an die Bühne am Hafen von Iznang. Das Konzert war ein immenser Erfolg. Es gingen Spenden in Höhe von über 7500 Euro ein. An vier Tagen sammelten Bürgermeister Patrick Krauss und die Gemeinderäte von Moos auf dem Edeka-Parkplatz weitere Gelder für die Nothilfe ein. Insgesamt können nun rund 10.000 Euro an die Caritas-Hilfe-International überwiesen werden. Sie leistet direkte Soforthilfe in den zerstörten Städten der Ukraine, so Patrick Krauss.

Für die Unterhaltung kleiner und jung gebliebener Gäste sorgte der Zirkus Moosimo sowie der Zauberer Mischter Toskana (mit grüner Mütze). | Bild: Lange, Georg

Der Eintritt zu dem Konzert war frei. An einem Stehtisch erhielten Besucher ein blaues oder gelbes Bändel gegen einen Spendenbeitrag für das Konzert. Dabei zeigten sich die Gäste sehr großzügig. Für den freiwilligen Eintritt bezahlten sie mit Geldscheinen in Höhe von fünf bis 100 Euro. „Alles ist mit dabei gewesen. So wie es ein Jeder kann“, berichteten die Mooser Gemeinderäte Karl-Heinz Bölli und Frank Riester am Eintrittstand.

Bürgermeister Patrick Krauss begrüßte die Besucher vor dem Auftritt des Spielmannszugs aus Iznang. „Ich heiße sie herzlich willkommen bei unserem Benefiz-Konzert“, begann er seine Rede, um sofort auf dessen Anlass zu kommen: Der russische Angriff auf die Ukraine bringe Zerstörung, Tod und Verzweiflung.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zeigten rund 300 Besucher ihre Solidarität mit der Ukraine. | Bild: Lange, Georg

Die Hilfsorganisationen hätten sich auf den Ernstfall vorbereitet, so Krauss. Deren Mitarbeiter würden vor Ort und bei den Betroffenen notwendige Hilfe leisten. Die Vereine möchten mit ihrem Konzert die Organisationen unterstützen, indem sie mit Spendengeldern die Hilfe fördern. Krauss appellierte an die Gäste: „Stehen sie den Betroffenen des Krieges in der Ukraine helfend zur Seite.“

Die lokale Metzgerei, Bäckerei und Gelateria spendeten für die Bewirtung der Gäste beim Benefiz-Konzert. Drei lokale und regionale Getränkelieferanten stellten die Tische, Bänke und die Getränke für die Veranstaltung bereit: So würden jede verkaufte Wurst, jedes Getränk, jedes Eis und jede Spende helfen, ist sich Patrick Krauss sicher: Bei den eisigen Temperaturen gingen neben Sekt und Bier auch 600 Becher Glühwein und Punch ebenso über die Theke wie 200 Würstchen – und zehn Eisportionen für die ganz Hartgesottenen unter den Gästen.

Rund 300 Besucher trotzten dem eisigen Wind beim Benefiz-Konzert an den Uferanlagen in Iznang. Es moderierte der Entertainer und Musiker Christoph Metzger (vorne rechts). | Bild: Lange, Georg

Während dem Konzert offenbarte sich die große Spendenbereitschaft der Mooser Vereine. So spendete der Fanfarenzug Moos 100 Euro und der Narrenverein der Bützigräbler 111,11 Euro. Für die Nothilfe in die Ukraine steuerte der Chor aus Iznang 400 Euro, der Spielmannszug aus Iznang 500 Euro und die Männerchorgemeinschaft Moos-Horn 1000 Euro bei.