Nach dem abgesagten Büllefest soll es auf der Höri diesen Sommer doch noch etwas zu Feiern geben. Der Musikverein Bankholzen lädt am Samstag, 4. September, ab 18 Uhr zu seinem ersten Weinfest am Kindergarten in Bankholzen in der Schulstraße 4 ein.

Für beste Unterhaltung sollen der Musikverein Leibertingen und die „Promilleband“, eine Abordnung des Musikvereins Langenrain-Freudental, sorgen. Dies teilte der Musikverein Bankholzen in einer Presseinformation mit. Kulinarisch verwöhnt werden sollen die Gäste mit Weinen vom Weingut Vollmayer sowie ofenfrischen Flammkuchen, Fischknusperle, Käse und Speckbrot für das kleine Vesper.

Nur, wenn das Wetter stimmt

Einem ausgelassenen Fest nach mehr als eineinhalb Jahren Pause steht also im Grunde nur das Wetter im Weg. Denn die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.

Seit Juli probt der Musikverein Bankholzen wieder, meistens unter freiem Himmel, wenn das Wetter es zulässt. Mit kleinen Aktionen, wie der Schlachtplatte To Go hat der Verein die Corona-Krise finanziell recht gut überstanden. Mit dem Weinfest soll nun wieder mehr Geselligkeit in das Vereinsleben einkehren. Denn dieses hat mit am meisten gelitten.

Keine Maskenpflicht

Entsprechend der geltenden Corona-Regelungen werden vor Ort von den Gästen die Kontaktdaten erhoben, dies könne über die Luca-App oder per Papier ausgefüllt werden. Ebenfalls müssen Besucher entweder einen Impf- oder Genesenennachweis oder einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen.

Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem können auch mitgebrachte Tests vor Ort unter Aufsicht ausgeführt werden. Als Nachweis für eine Impfung muss der Impfausweis oder ein entsprechendes (digitales) Zertifikat vorgelegt werden. Eine Maskenpflicht besteht während des Weinfestes nicht. Die AHA-Regeln sind einzuhalten.