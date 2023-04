Die Prognosen waren düster, die Laune vieler Bodensee-Anwohner ebenso. Eine Meteorologin von Wetterkontor hatte für die letzte Aprilwoche 2023 sowie für den Feiertag am Montag, 1. Mai, viel Regen mit nur kurz durchblitzender Sonne vorhergesagt. Doch seither fiel an einigen Orten rund um den Bodensee kein Tropfen Wasser mehr vom Himmel.

Mit dem Spruch „April, April, der macht, was er will!“ hat das nur begrenzt zu tun. Vielmehr ist es so, dass Prognosen generell schwierig sind – vor allem, wenn sie mehrere Tage in die Zukunft blicken. Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor erklärt: „Grundsätzlich sind die Vorhersagen in den vergangenen Jahrzehnten mit steigender Computerleistung immer besser geworden. Aber je nach Wetterlage ist der Blick in die Zukunft sicherer oder unsicherer.“

Recht zuverlässig sind Vorhersagen für die kommenden Stunden. „Die basieren auf Radar- und Satellitenbildern und man sieht schon, was passiert“, sagt der Experte. Doch die Mittelfrist-Prognose für einige Tage im Voraus sei immer fehleranfällig, denn sie stützt sich auf Berechnungen der Wettermodelle. Dabei wird alle sechs Stunden weltweit der Zustand der Atmosphäre bestimmt, was trotz leistungsfähiger Technik unzuverlässig sei.

Sieht fast selbst aus wie eine Sonne: Der Löwenzahn. | Bild: Kirsten Astor

Auch Passagierflugzeuge liefern Wetterdaten

„Dazu werden Daten aus Bodenmessstationen, Wetterballons am Himmel, Satelliten und Messungen der zivilen Luftfahrt ausgewertet“, sagt Jürgen Schmidt. Denn auch Passagierflugzeuge, die beim Starten die verschiedenen Luftschichten durchqueren, liefern Zahlen. Doch auch dieser Dateibrei kann keine exakten Prognosen treffen.

„Dass Wetter ganz anders wird als vorhergesagt, ist trotzdem selten“, sagt der Meteorologe. Unsicherheiten gebe es am Bodensee vor allem im Sommer mit lokalen Gewittern. „Da kann man vorher nicht bestimmen, wo genau wie viel Regen runterkommt.“ Auch die Frage, ob sich der Nebel über dem Bodensee auflöst, beeinflusse die Wetterlage – das sei ebenfalls schwer vorhersehbar.

„Dass Wetter ganz anders wird als vorhergesagt, ist selten“, sagt Jürgen Schmidt von Wetterkontor. | Bild: Wetterkontor

Am Wochenende bleibt es von oben trocken

Aber von der Theorie zurück in die Praxis: Am letzten April-Wochenende sieht es laut aktuellen Daten von Wetterkontor in Konstanz recht freundlich aus. „Es bleibt bis Sonntagabend trocken“, sagt Jürgen Schmidt. In einem Punkt aber war die erste Vorhersage richtig: Freitag, 28. April, wird der nasseste Tag dieser Woche, es soll teils kräftig regnen. Die Temperaturen liegen bei rund 15 Grad Celsius.

Für Samstag wird eine Mischung aus Sonne und Wolken vorhergesagt, es soll bis zu 20 Grad Celsius warm werden. Am Sonntag wird es mit 18 Grad Celsius wohl etwas kühler, dennoch gibt Wetterkontor vier Stunden Sonnenschein an.

Diese Tulpen sind vom vielen Regen der vergangenen Wochen gezeichnet und freuen sich deshalb über ein paar Sonnenstrahlen. | Bild: Kirsten Astor

Die gute Laune der Bodensee-Anwohner ist zurück, am Wochenende sind nun doch Draußen-Aktivitäten möglich. Einziger Wermutstropfen: Am Montag, 1. Mai, zieht laut Jürgen Schmidt feuchtere Luft von der Schweiz heran. Dadurch steige die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter etwas an. Für die Kundgebungen am Tag der Arbeit und für Bollerwagen-Touren sind Regenkleidung und Schirm wohl doch die richtigen Begleiter.