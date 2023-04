Diese Zusammenstellung der Maifeiern im Landkreis Konstanz erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenige Tage vor dem 1. Mai (Stand: 26. April 2023, 15 Uhr) sind noch keine Absagen bekannt. Aufgrund der Wetterlage kann sich das jedoch in den kommenden Tagen noch ändern. Welche großen und kleinen Feste im benachbarten Bodenseekreis geplant sind, ist in diesem Artikel zusammengefasst.

Konstanz/Egg

Auf der Festwiese oberhalb des Konstanzer Stadtteils Egg wird am 1. Mai gefeiert. Zu Beginn des Wonnemonats veranstalten dort die Allmannsdorfer Vereine ab 10 Uhr eine Maifeier, bei der auch für reichlich Essen und Getränke gesorgt sein soll. Das gibt unter anderem der Musikverein Allmannsdorf auf seiner Homepage bekannt. Auch die Egger Gassefegger planen bereits ihren Auftritt am kommenden Montag.

Konstanz/Bismarckturm

Die Narrengesellschaft Seehasen richtet am Montag, 1. Mai, ihren Hock direkt vor den Toren ihres Vereinsheims aus – dem Konstanzer Bismarckturm im Raitebergweg 45. Laut Homepage der Seehasen beginnt das Fest zum 1. Mai um 11 Uhr vormittags. Bis 17 Uhr soll dann mit Blick auf den Weinberg und die Konstanzer Stadtsilhouette gemeinsam gefeiert werden.

Allensbach/Rathausplatz

Die Galgenvögel aus Allensbach feiern schon am Sonntag, 30. April, ihr 60-jähriges Bestehen. Auf ihrer Facebook-Seite geben sie bekannt, dass der Maibaum um 18.30 Uhr gestellt wird und danach geht die Party im Festzelt auf dem Rathausplatz los. Für Stimmung sorgt DJ Toby. Weiter heißt es: „Am 1. Mai starten wir dann um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen, verwöhnen euch mit saftigen Grillsteaks und Bier vom Fass zum Mittagessen. Für gute Unterhaltung sorgt der Musikverein Allensbach.“

(Archivbild) Hier in Allensbach wurde der Maibaum 2017 bei echtem Kaiserwetter gestellt. | Bild: Oliver Hanser | SK-Archiv

Markelfingen/Mindelsee

Der traditionelle Markelfinger Mai-Hock lockt am 1. Mai wieder Wanderer und Mai-Ausflügler mit Grillstation, Getränken sowie Kaffee und Kuchen zum Waldparkplatz (Mindelseeparkplatz Markelfingen). Besucht werden kann der Mai-Hock von 10 bis 18 Uhr. Abhängig vom Wetter sind geschützte und sonnige Sitzplätze vorhanden. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Verein der Eigenheim- und Gartenfreunde Markelfingen.

Markelfingen/Riedstadion

Von 11 bis 18 Uhr veranstaltet auch der Sportverein Markelfingen laut dessen Facebook-Seite einen Mai-Hock am Fußballplatz Riedstadtion. Die Adresse lautet Gnadenseestraße 45. Neben Steak, Grillwurst und Pommes soll es für alle Radfahrer, Wanderer und sonstige Besucher am 1. Mai auch verschiedene Kaltgetränke zur Stärkung geben, damit sie den Feiertag in lockerer Atmosphäre verbringen können.

Singen/Bohlingen

Der Narrenverein Trubehüterzunft Bohlingen startet das kulturelle Festprogramm im Rahmen der 1250-Jahrfeier am kommenden Sonntag, 30. April, mit dem Aufstellen des geschmückten Maibaumes durch die Holzhauer. Ab 12 Uhr laden die Narren zum Dorfhock am Narrenbrunnen mit Bewirtung ein, um 14 Uhr werden die Holzhauer den Maibaum aufstellen. Tags darauf am Montag, 1. Mai, gibt es ab 10.30 Uhr am Narrenbrunnen einen Grillwurststand und Kuchenverkauf des Sportvereins für tüchtige Wanderer, Radfahrer und die Einwohnerschaft.

Moos/Bankholzen

Unter dem Motto „Heraus zum 1. Mai“ lädt der Musikverein Bankholzen zum Maifest in den Kindergarten St. Blasius. Laut Homepage verspricht der Veranstalter den Besuchern ab 11.30 Uhr „reichhaltige Bewirtung und beste Unterhaltung“. Für Kinder soll es eine Spielekiste geben. Es ist aber auch vermerkt: „Das Fest findet nur bei guter Witterung statt.“

Öhningen/Schienen

Der Musikverein Schienen lädt zum Burgfest bei der Ruine Schrotzburg – und das nicht nur am 1. Mai, sondern noch einmal an Christi Himmelfahrt/Vatertag, 18. Mai. An beiden Tagen ist laut Homepage der Gemeinde Gaienhofen von 11 bis 18 Uhr musikalische Unterhaltung und Bewirtung geboten. Zum Essen gibt es Ritterpfanne, Spießbraten und Grillwürste sowie vegetarische Reispfanne – und natürlich Kaffee und Kuchen.

Öhningen/Wangen

Endlich wieder Maifest am See! Dazu lädt der Musikverein Wangen von der Höri ein. Laut Homepage sind alle, die Lust auf einen gemeinsamen Hock samt Musik haben, hierfür am Montag, 1. Mai, in die Höristrandhalle Wangen am Seeweg 1 eingeladen. Die Bewirtung dort beginnt an diesem Tag um 11 Uhr. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr.

Stahringen/Ruine Homburg

„Die Homburg gilt als eines der beliebtesten Wanderziele für Maiwanderer“, schreibt der Musikverein Stahringen auf seiner Homepage. Genau hier wird von 11 bis 17 Uhr das traditionelle Maifest des Vereins ausgerichtet. Den bewirteten Festplatz direkt unter der Burgruine erreichen die Besucher über den Pfad, der in Stahringen in der Schlosshaldenstraße beginnt.

Hilzingen/Weiterdingen

Der Musikverein Weiterdingen gibt auf seiner Homepage bekannt, dass das Maifest in diesem Jahr wieder stattfindet. Bereits am Sonntag, 30. April, geht es ab 15.30 Uhr mit dem traditionellen Maibaumstellen los. Veranstaltungsort ist die Aprés-Schür in der Binningerstraße in Weiterdingen. Am Montag, 1. Mai, wird dort ab 11 Uhr gemeinsam weitergefeiert – mit Live-Blasmusik, Getränken und verschiedenen Köstlichkeiten. Ein Höhepunkt für den Verein ist der Besuch des Partnervereins, der Blaskapelle Dietldorf, anlässlich der seit 50 Jahren bestehenden Freundschaft.

Hilzingen/Riedheim

Die Zimmermannsgilde Riedheim lädt am Samstag, 30. April, ab 16 Uhr zum Maibaumfest im Turm in Riedheim ein. Mit diesem Maibaumfest soll das 40-jährige Bestehen der Zimmermannsgilde gefeiert werden, wie der Verein mitteilt. Um 17 Uhr werden die befreundeten Staufenholzer aus Hilzingen den Maibaum am Turm mit musikalischer Unterstützung des Fanfarenzuges Castellaner Riedheim stellen. Bei freiem Eintritt gibt es Kulinarisches und Unterhaltung durch einen DJ. Die Veranstaltung soll bei jedem Wetter stattfinden.

Gottmadingen/Fahrkantine

Die Heilsberghexen Gottmadingen laden zu Maiparty mit der Band Blaska am Sonntag, 30. April, 20 Uhr, in der Fahrkantine ein. Mit Bläsersound, fettem Bass und Gesang ist kein Hit vom Ende der 1960er-Jahre bis heute vor ihnen sicher. Karten im Vorverkauf gibt es für 11 Euro im Weinhaus Fahr und an der Abendkasse für 13 Euro. Weitere Informationen auf der Webseite.

Gottmadingen/Kleintierzuchtanlage

Die Gottmadinger Kleintierzüchter laden wieder zum traditionellen Hähnchenfest am Montag, 1. Mai, in die Kleintierzuchtanlage am Riederbach ein. Von 10 bis 18 Uhr werden die bekannten Hähnchen vom Holzkohlegrill serviert. Für die Kinder ist ein Spielplatz, eine Bastelecke oder eine Schminkecke vorhanden. Am Nachmittag wird ein Magier verzaubern. Die Frauengruppe bietet wieder selbst gebackene Kuchen und Torten an.

Gottmadingen/Randegg

In Randegg ziehen alle an einem Strang und laden am Sonntag, 30. April, in die Grenzlandhalle ein. Unter dem Motto „Gemeinschaft/Miteinander/Ehrenamt/Tradition“ stellen sich Frauen-, Musik-, Narren- und Turnverein, VfB, Wohneigentumsverband sowie die Feuerwehr und die Pfarrgemeinde an Informationstischen vor. Auch Aufführungen und Aktionen sind geplant. Ab 10 Uhr beginnt die Bewirtung und die Feuerwehr stellt den Maibaum. Die musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Randegg beginnt um 11.30 Uhr und ab 12 Uhr wird ein Mittagessen serviert. Gemütlicher Ausklang ist um 15 Uhr.

Engen/Stetten

Das Maifest der Trachtenkapelle Stetten findet 2023 ebenfalls wieder statt – und das bei jedem Wetter. Geplant ist, dass am Montag, 1. Mai, ab 10 Uhr beim Stettener Rastplatz direkt unter dem Neuhewen gefeiert wird. Dazu soll es an der frischen Luft auch Musik und Bewirtung geben. Bei schlechtem Wetter soll die Veranstaltung im Bürgerhaus Stetten stattfinden, heißt es bei einer Ankündigung des Vereins auf Facebook.

Engen/Anselfingen

Auch der Musikverein Anselfingen feiert sein Maifest und ist laut seiner Facebook-Seite für jedes Wetter gewappnet: Am Montag wird entweder im oder am Bürgerhaus Anselfingen ab 11 Uhr der erste Tag des Wonnemonats begangen. Als musikalische Gäste werden der Musikverein Ewattingen und der Musikverein Hondingen erwartet. Neben Frühschoppen gibt es auch eine große Auswahl an selbstgemachten Kuchen.