Stetten: Maifest

Was? Ein Maifest mit Maibaumstellen organisiert die Stettener Narrengemeinschaft Hasle-Maale ab 10 Uhr. Es gibt eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sowie Livemusik. Höhepunkt laut Veranstalter sind Grillhähnchen und Schweinebraten. Außerdem fährt für Kinder der Haslach-Express und es wird eine Hüpfburg aufgebaut.

Am Rathaus Stetten wird auch dieses Jahr wieder das Maifest gefeiert, wie hier im Jahr 2019. | Bild: Narrengemeinschaft Hasle-Maale Stetten | SK-Archiv

Meersburg: Hoffest

Was? Traditionell findet in der Besenwirtschaft von Thomas Geiger ab 13 Uhr ein Hoffest statt. Serviert wird Wein und Sekt vom Weingut Geiger. Weiter gibt es einen Stand mit Wurst, Steak und Bier sowie einen Stand mit Kaffee und Kuchen. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Partyduo Popcorn.

Oberteuringen: Blütenfest

Was? Im Rahmen des Oberteuringer Blütenfestes findet um elf Uhr ein traditioneller Maifrühschoppen mit der Trachtenkapelle Oberteuringen statt. Ab 14.30 Uhr spielt der Musikverein Gornhofen das Nachmittagskonzert. Es gibt Kaffee und Kuchen. Zum Festausklang spielen ab 18 Uhr die La Paloma Boys. Der Eintritt ist frei.

Am 1. Mai feiert der Musikverein Oberteuringen unter der Leitung von Fabian Zürn wieder mit seinen Gästen im Festzelt. Dieses Bild entstand 2022. | Bild: Claudia Wörner | SK-Archiv

Salem: Saisonauftakt Rimpis Hofcafé

Was? Das Hofcafé des Hofguts Rimpertsweiler startet am 1. Mai in die neue Saison. Es ist an diesem Tag von elf bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt Kaffee und Kuchen, Waffeln, Dinnele und mehr. Außerdem spielt Live-Musik, Mitmach-Kunst, einen Marktstand mit Hofprodukten sowie um elf und 15 Uhr Führungen über den Bauernhof.

Bermatingen: Tag der offenen Tür in Wiggenweiler

Was? Das Hofgut Wiggenweiler öffnet von 11 bis 18 Uhr seine Türen. Es gibt einen Ausschank mit kalten Getränken und eine Schlemmergasse mit kulinarischen Köstlichkeiten. Für Musik und Programm ist gesorgt. Außerdem stellen regionale Firmen zum Beispiel Traktoren aus, es gibt Hofführungen und Informationen rund ums Pferd, eine Pferdeshow und für Kinder Ponyreiten, Hüpfburgen sowie Mitmachangebote von Feuerwehr und DRK.

Das Pony Betty wird von der kleinen Paula und Lena Schmidt gestriegelt. Am Tag der offenen Tür dürfen Kinder hier Ponyreiten. | Bild: Christiane Keutner | SK-Archiv

Immenstaad: Maibaumstellen

Was? Die Zimmermannsgilde stellt um 10.30 Uhr den Maibaum, danach gibt es ein Fest mit Speisen und Getränken sowie musikalischer Unterhaltung. Zunächst spielen ab 13.30 Uhr die Hotzenplotzer Musikanten vom Bodensee, im Anschluss gibt es Musik von Zeebrass.

Das Maibaumstellen in Kippenhausen beginnt am 1. Mai um 10.30 Uhr. | Bild: Tourist-Information Immenstaad am Bodensee | SK-Archiv

Tettnang: Maifest mit Flohmarkt

Was? Ein Maifest mit Flohmarkt und Bewirtung findet am 1. Mai in Laimnau statt. Der Flohmarkt beginnt bereits um sieben Uhr. Der Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung startet um elf Uhr. Organisiert wird die Veranstaltung von der Bürgerwehr Laimnau.

Deggenhausertal: Maifest

Was? Der Musikverein Deggenhausen-Lellwangen organisiert von 10.30 Uhr bis 14 Uhr ein Maifest mit Frühschoppen und anschließendem Ausklang.

Das Maifest in Deggenhausen zieht jedes Jahr viele Besucher an, hier 2022. | Bild: Wolf-Dieter Guip | SK-Archiv

Sipplingen: Floriansfest

Was? Die Freiwillige Feuerwehr Sipplingen organisiert von 10 bis 18 Uhr das sogenannte Floriansfest. Für Bewirtung ist gesorgt.

Sipplingen: Maifest

Was? Die Wandervereinigung Sipplingen veranstaltet traditionell ab elf Uhr ein Maifest.

Dieser Artikel hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen Sie noch weitere Feste am 1. Mai in der Region? Schreiben Sie uns per E-Mail an ueberlingen.redaktion@suedkurier.de