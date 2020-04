Konstanz vor 54 Minuten

Zwei weitere Corona-Verdachtsfälle im St. Marienhaus: Bewohner und Mitarbeiterin der Pflegeeinrichtung werden vorsichtshalber getestet

Nach einer ersten Entwarnung am Seniorenheim der Caritas Konstanz könnten nun doch weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus aufgetreten sein. Am vergangenen Wochenende war ein älterer Herr an Covid-19 erkrankt. Jetzt wurden eine Mitarbeiterin und ein Patient wegen Fiebers vorsorglich isoliert.