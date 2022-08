Konstanz vor 2 Stunden Wo ist die Imperia? Angeblich ist das Konstanzer Wahrzeichen verschwunden Sie ist vom Bodenseeufer nicht mehr wegzudenken: die Imperia am Konstanzer Hafen. Ein YouTube-Video zeigt nun, dass die wohl meistfotografierte Dame der Konzilstadt angeblich nicht mehr da ist. Was ist da los?

In einem Video fehlt die Imperia, nur der Sockel steht noch am Ende des Stegs. Was ist da los? | Bild: Werner Duffner / Screenshot Youtube