Im Vergleich zu den Vorjahren besuchen diesen Sommer deutlich weniger Menschen die Konstanzer Freibäder – und das trotz mehreren sonnigen und teils sehr warmen Wochen im Juni und Juli. Doch das wechselhafte Wetter seit Beginn der Sommerferien beschert nun dem Schwaketenbad und der Therme Rekordzahlen.

Die Bädergesellschaft Konstanz (BGK) zieht in einer Pressemitteilung eine erste Zwischenbilanz. Darin heißt es, dass im Freibad der Bodensee-Therme Konstanz und im Rheinstrandbad in dieser Badesaison bisher merklich weniger Gäste gezählt wurden als in den Jahren 2019 und 2022.

Das Freibad der Bodensee-Therme hatte im gleichen Zeitraum 2019 rund 22.000 mehr Besucher als diesen Sommer. | Bild: Bädergesellschaft Konstanz

So waren seit der Eröffnung im Mai rund 34.000 Menschen im Freibad der Therme schwimmen. Im gleichen Zeitraum waren es 2019 allerdings 56.000 Besucher – also sogar 22.000 Badegäste mehr. Im vergangenen Jahr zählte die BGK 41.000 Besucher und damit 7000 mehr als in diesem Sommer.

Ähnliches gilt für das Rheinstrandbad: Seit Ende Mai sind dort rund 15.000 Menschen schwimmen gegangen – 2019 waren es laut der BGK im selben Zeitraum fast doppelt so viele.

Auch weniger Gäste in kostenlosen Strandbädern

Am Eintrittspreis scheint es nicht zu liegen, dass weniger Menschen in die Freibäder strömen. Denn auch in den kostenlosen Bädern seien die Zahlen zurückgegangen, so die Bädergesellschaft. BGK-Geschäftsführer Robert Grammelspacher erklärt sich das so: „Auch wenn wir mit dem bisherigen Sommer in der ersten Hälfte vor allen Dingen Hitze assoziieren, hat dies ab Mitte Juli doch nachgelassen, es waren einige Regentage dabei.“

Nicht zu vergessen: Am Abend des 11. Julis fegte ein starker Sturm über die Region hinweg, der am Hörnle Bäume entwurzelte, Äste brechen ließ und für massive Schäden sorgte. Da die Sicherheit der Badegäste nicht mehr garantiert werden konnte, wurde das Areal vorübergehend für Besucher gesperrt. Am 21. Juli wurde das Strandbad wieder vollständig geöffnet.

Weil das Badewetter nun schon länger ausblieb, hielt die BGK das Rheinstrandbad am Wochenende und bis einschließlich Dienstag, 8. August, sogar ganz geschlossen. Am Mittwoch wird das Strandbad laut der BGK wieder geöffnet sein.

Rekordzahlen in Schwaketenbad und Therme

Die Hallenbäder hingegen profitierten vom schlechten Wetter der vergangenen Tage. So zum Beispiel das Schwaketenbad. „Seit dem 2. April verzeichnen wir 98.000 Badegäste, das sind 2000 mehr als im Vorjahreszeitraum“, teilt Geschäftsführer Grammelspacher mit. Am 6. August sei sogar mit mehr als 2100 Gästen eine neue tägliche Rekord-Besucherzahl erreicht worden.

Außerdem strömten die Konstanzer laut der BGK förmlich in das Thermalbad und den Saunabereich der Therme. „Es sind Spitzenwerte, die sonst nur im Winter erreicht werden“, heißt es dazu.

Jetzt kommt der Sommer endlich zurück!

Kann denn bald wieder in der Sonne dem sanften Rauschen des Sees gelauscht werden, während Badegäste eine Portion Freibad-Pommes verdrücken? Für alle, die dieses Sommergefühl jüngst nicht mehr spüren konnten, kommt nun die gute Nachricht: Der Sommer soll im Lauf dieser Woche an den Bodensee zurückkehren – und damit kommen auch die Besucher wieder in die Freibäder.

Wie sich die Zahlen bis Ende der Saison also noch entwickeln werden, bleibt abzuwarten.