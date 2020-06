Konstanz vor 1 Stunde

Warum wird die Imperia heute Nacht rot leuchten? Diese Aktion soll auf die Probleme der Kultur- und Eventbranche aufmerksam machen

Es herrscht Alarmstufe Rot, also schaut nicht weg – so lautet der Appell der Veranstaltungsbranche an die Politik. Die bundesweite Aktion „Night of Light“ dient dazu, die Not der Branche in der Corona-Krise sichtbar zu machen. Deshalb werden in der Nacht von Montag auf Dienstag in Konstanz einige Veranstaltungshäuser und Wahrzeichen rot beleuchtet.