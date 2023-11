„Vier Bäume werden im Herbst bei der bestehenden Eiche gepflanzt“, hatte Wolfgang Treß vom Amt für Stadtplanung und Umwelt (ASU) dem Technischen und Umweltausschuss (TUA) Mitte September angekündigt. Aber noch immer steht die Eiche einsam und allein da. Da hakt Stadträtin Anne Mühlhäußer (FGL) in der jetzigen TUA-Sitzung doch noch mal nach. Sie will wissen: „Wann kommen die Bäume auf die Marktstätte?“

Meinung Soll die Innenstadt grüner werden? Das antworten die SÜDKURIER-Leser auf diese Frage Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt kommt erst der Weihnachtsmarkt

„Wir sind noch dran an der Planung“, gibt Anja Gabor vom ASU Auskunft. Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn hakt ein. Es habe schon einen Vorort-Termin gegeben. Jetzt komme allerdings erst der Weihnachtsmarkt. „Sobald der weg und frostfreie Zeit ist“, werde die Umsetzung erfolgen.

„Im Frühjahr kommen vier Bäume“, sagt Langensteiner-Schönborn. Christoph Stocker von den Technischen Betrieben habe „große Eichen“ ausgesucht, die mit der bestehenden Eiche ein Ensemble bilden sollen. „Der gesamte Bereich wird mit Substrat aufgefüllt, damit die Bäume gut anwachsen können“, schildert der Baubürgermeister.

Bodensee Der Advent naht. Was bieten Konstanz, Allensbach und Reichenau in der Vorweihnachtszeit? Das könnte Sie auch interessieren

Es sollen noch mehr Bäume kommen

„Wir machen ein schönes Baumpaket, damit es wie ein kleines Wäldchen wirkt“, fügt Karl Langensteiner-Schönborn an. Damit kommt die Stadtverwaltung einem Projektbeschluss aus dem Jahr 2021 nach. Das ASU hatte bereits angekündigt, dass es 50 Bäume im Rahmen der Klimaanpassungen in der gesamten Innenstadt pflanzen wolle. Stadträtin Gisela Kusche (FGL) will wissen, wie die Zeitplanung sei. Eine solche gebe es noch nicht.

Doch Langensteiner-Schönborn macht Hoffnung, dass einige hiervon auch auf die Marktstätte kommen könnten. „Wir schauen uns die ganze Marktstätte an“, sagt er. Dort, wo keine Leitungen im Boden lägen und die Feuerwehr zustimme, „setzen wir Einzelbäume“. Darunter sollen dann noch Sitzmöglichkeiten kommen, so Karl Langensteiner-Schönborn.