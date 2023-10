Alle wissen, dass unsere Städte vor allem blauer und grüner werden müssen, um auch in Zeiten des Klimawandels lebenswert zu bleiben. Also: mehr Wasser, mehr Pflanzen. In Konstanz allerdings erinnern viele Plätze eher an Betonwüsten.

Auf der Markstätte führt ein einziger Baum ein kümmerliches Dasein, die Hofhalde ist ein Geviert aus Stein, der Augustinerplatz bestenfalls spärlich bepflanzt, der Stephansplatz zwar von schönen Bäumen gesäumt, aber sonst eine Asphaltfläche.

So wünschen Sie sich Grün, Schatten und Sitzgelegenheiten?

Der Mangel an Grün ist umso schwerwiegender, weil Bäume für die Umwandlung von CO 2 in Sauerstoff und als Schattenspender eigentlich unverzichtbar sind. Was wünschen Sie sich für die Konstanzer Plätze? Haben Sie Ideen für einfach umsetzbare Lösungen, die Stadtklima und Aufenthalt verbessern? Schreiben Sie uns – und werden Sie Teil der Initiative SÜDKURIER-Stadtgespräch: konstanz.redaktion@suedkurier.de.