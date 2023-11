Jeden Tag steht er alleine auf der Marktstätte. Jeder Konstanzer kennt ihn, ist schon an ihm vorbeigelaufen. Er ist nicht zu übersehen. Immerhin ist er zwölf Meter hoch, hat einen Umfang von 110 Zentimetern und trägt eine Krone. Die Rede ist von der Stieleiche auf der Marktstätte – dem einzigen Baum auf dem Platz.

Die Stieleiche an der Marktstätte ist 33 Jahre alt. 1993 wurde sie gepflanzt. 2024 sollen weitere Eichen dazukommen. | Bild: Steinert, Kerstin

Doch das soll nicht mehr lange so bleiben. Der Baum, der bei der Stadt unter der Baum-ID 4308 gelistet ist, bekommt Gesellschaft. Vier weitere Eichen sollen im Frühjahr dort gepflanzt werden. Das sei ein Teil des Projekts Klimaanapassungsmaßnahmen, wie die Stadt über ihren Facebook-Auftritt mitteilt. Pro Jahr werden laut Angaben der Stadt rund 280 Bäume neu gesetzt.

Laut dem Baumkataster (eine Art Register) der Stadt Konstanz gibt es im Stadtgebiet 15.936 Bäume. Davon seien 1.400 mindestens 100 Jahre alt. „Die ältesten Bäume im Portfolio des städtischen Baumkatasters stehen im Bereich des Douglas-Ufers unterhalb der Kliniken Schmieder.

Die Eichen wurden auf ein geschätztes Pflanzdatum um 1850 datiert“, sagt Elena Oliveira, Pressesprecherin der Stadt Konstanz. Diese Eichen könnten, bei guter Pflege, weitere 100 Jahre locker überstehen. Aber mit 17 bis 20 Metern sind sie nicht die größten Bäume in der Konzilstadt.

Der größte Baum ist 40 Meter hoch

Doch wo stehen neben den ältesten Bäumen in Konstanz die größten Bäume oder die, mit den eindrucksvollsten Kronen? Auch das zeigt das Baumkataster der Stadt an. Die größten Bäume stehen in Litzelstetten im Strandbad. Die Pappel mit der Baum ID 106 ist 40 Meter hoch und hat einen Kronendurchmesser von acht Metern. Direkt daneben macht eine Birke Konkurrenz. Sie ist ebenfalls 40 Meter hoch, doch ihre Krone misst nur acht Meter im Durchmesser.

Den Rekord für den dicksten Stamm kann eine Silberweide für sich in Anspruch nehmen. Der Baum 8995 steht im Stromeyersdorf in der Weberinnenstraße. Ganze 900 Zentimeter misst der Stammumfang. In der Leipziger Straße in Fürstenberg steht der Baum mit der ausladensten Krone. Eine Weißbuche kann hier mit einer Krone von 30 Metern aufwarten.