Von Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 ist die Fahrradspindel am Bärengraben saniert worden. Im Mai des vergangenen Jahres wurde sie dann – mit viermonatiger Verspätung – für die Radfahrer und Fußgänger freigegeben. Besonders zum Ärger der Radler wies jedoch der Fahrbahnbelag Mängel auf: Es hatten sich Wellen gebildet. Das führte zu einer holprigen Fahrt.

Konstanz Platz 6 in der aktuellen Weltrangliste: Konstanz zählt mehr Fahrradfahrer als Hamburg oder Chinatown Das könnte Sie auch interessieren

Und das blieb so für rund ein Jahr. Noch im März erklärte der Sprecher der Stadt Konstanz, Walter Rügert, im Namen des Tiefbauamts, dass bis dato noch kein Reparaturvorschlag ausgearbeitet worden sei. Wann hier nachgebessert wird, unklar. Als sicher galt aber, dass die Kosten, die bei der Ausbesserung des Belags entstehen, das ausführende Unternehmen tragen müsse, so Rügert vor rund drei Monaten.

Ab sofort finden wieder Bauarbeiten statt

Wie die Stadt Konstanz am Dienstagnachmittag, 7. Juni, bekannt gibt, soll die „Hoppel-Piste“ noch in dieser Woche beseitigt werden: Es wird „von der Baufirma im Rahmen der Gewährleistung nachgebessert“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 8. Juni, und dauern witterungsabhängig voraussichtlich etwa zwei bis drei Tage.“

Konstanz Der Zähringerplatz bleibt für Radler gefährlich – und das noch jahrelang Das könnte Sie auch interessieren

Was bedeutet das für alle, die die Fahrradspindel nutzen? Dazu schreibt das Pressereferat der Stadtverwaltung: „Die Belagsarbeiten werden auf einzelnen Teilflächen und nicht gleichzeitig auf der ganzen Spindel ausgeführt, dadurch ist keine Vollsperrung notwendig.“ Aus diesem Grund müssten Radfahrer allerdings absteigen und ihr Vehikel im Bereich der Bauarbeiten schieben.