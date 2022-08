Über eine geschlossene Gartentür seien bislang unbekannte Täter in einen Hinterhof in der Konstanzer Altstadt gelangt. Dort haben die Diebe in der Nacht auf Samstag, 27. August, drei hochwertige Fahrräder und mehrere Flaschen Wein gestohlen, wie das Polizeipräsidium in einer Pressenotiz schreibt.

Im Hinterhof bei der Zollernstraße knackten die Diebe zunächst die Schlösser dreier Fahrräder, die an einen Fahrradständer des Hotels angeschlossen waren. Anschließend nahmen die Unbekannten die drei teuren Räder und mehrere Flaschen Wein aus einem angrenzenden Getränkelager mit.

Personen, die in der Nacht Verdächtiges in diesem Bereich beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die gesuchten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 in Verbindung zu setzen.