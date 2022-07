Ob mit dem E-Bike oder dem ersten eigenen Fahrrad mit Stützrädern – wer in Konstanz auf die andere Rheinseite will, nutzt oft die Fahrradbrücke. Am Herosépark steht eine Zählstation, die die Fahrräder registriert, die über die Brücke fahren und sie zeigt:

Bild: Isabelle Graef

Die Zahlen sind aus 2021. Hin und wieder fällt die Zählstation aus, es sind also noch mehr als 2,5 Millionen Fahrräder. 2019 wurde sogar ein Rekord von über 3,5 Millionen Fahrräder gezählt. Die meisten Fahrräder sind, wenig überraschend, im Sommer unterwegs. Wer die Radbrücke mal ganz für sich haben will, sollte im Januar früh morgens fahren. Die besten Chancen auf einen Fahrradstau gibt es an sonnigen Tagen im Juli morgens um 7.30 Uhr.

Auf dem Radweg der Brücke sind nicht nur Radfahrer unterwegs, sondern auch E-Scooter und Fußgänger, die teilweise ohne zu schauen auf die Fahrradspur laufen. Diese werden von der Zählstelle nicht erfasst, aber leider manchmal von den Fahrrädern.

In unserer Region ist Stau keine Seltenheit. Meist stehen darin allerdings Autos und keine Fahrräder. Besonders häufig trifft das Pendler und die verbringen auch so schon viel Zeit auf der Straße. In diesem Fakten-Freitag haben wir ausgerechnet, wie viele Stunden im Jahr dabei zusammenkommen.