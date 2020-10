Konstanz vor 2 Stunden

Polizei sucht Zeugen: Seniorin verletzt sich bei Fahrradunfall schwer

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin kam es am Samstagabend gegen 18.25 Uhr, am Ende der Fahrradbrücke in Fahrtrichtung Petershauser Straße. In einer Pressenotiz ruft die Polizei Zeugen des Vorfalls auf, sich zu melden.