Daten-Story Veröffentlicht am 25. Februar 2022

Ob in den nächsten Ort oder noch weiter, Pendler verbringen in unserer Region viel Zeit im Auto. Wir haben für zwei Strecken beispielhaft ausgerechnet, wie viele Stunden in der Woche und im Jahr Pendler im Auto sitzen.

Bild: Guy Simon/ Isabelle Graef

Von Radolfzell in die Konstanzer Altstadt mit dem Auto zu fahren dauert nur ungefähr 30 Minuten, mit dem Rückweg ist man allerdings schon eine ganze Stunde unterwegs. Wer als Pendler den Weg an jedem Arbeitstag zurücklegt, verbringt im Jahr mehrere