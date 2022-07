Erst nahm er die Vorfahrt, dann flüchtete er: Die Konstanzer Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Donnerstag, 14. Juli, gegen 22.40 Uhr einen Unfall auf der Kreuzung Europa- und Gartenstraße in Konstanz verursacht hat.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, fuhr der Unbekannte von der Schänzlehalle kommend in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit war ein 31-Jähriger mit einem Roller von der Grenzbachstraße kommend in Richtung Europabrücke unterwegs. Auf der Kreuzung konnte er einen Zusammenstoß mit dem Wagen nur durch eine Vollbremsung vermeiden. Er stürzte und verletzte sich.

„Der unbekannte Autofahrer hielt lediglich kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort“, so Polizeisprecherin Katrin Rosenthal. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen VW Polo gehandelt haben. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (07531) 995-0 bei der Polizei melden.