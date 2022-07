Zwei Radfahrerinnen sind am Dienstagmittag, 12. Juli, und Mittwochmorgen, 13. Juli, nach Unfällen im Krankenhaus in Konstanz gelandet.

Der erste Unfall ereignete sich in Petershausen, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt. Eine 82 Jahre alte Radlerin fuhr aus der Friedrichstraße kommend in den dortigen Kreisverkehr ein. Als sie ihn an der Sierenmoosstraße wieder verlassen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Radfahrer, der zur gleichen Zeit an der Frau vorbeifuhr.

Die 82-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin zur weiteren Behandlung in die nahe Klinik.

Am Mittwochmorgen stieß auf dem Bodenseeradweg zwischen dem zur Gemeinde Reichenau gehörenden Bahnwärterhaus und der B33-Brücke ein Rad fahrendes Ehepaar zusammen.

Laut Polizei fuhr die 58-jährige Frau mit einem Pedelec aus bislang unbekannten Gründen auf das Rad ihres 55-jährigen Mannes auf und stürzte. Dabei erlitt die Radlerin, die keinen Helm trug, schwere Kopfverletzungen. Auch in diesem Fall wurde der Rettungswagen alarmiert.