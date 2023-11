Ein betrunkener Radfahrer hat am Samstagabend, 25. November, auf der Kanzleistraße einen Unfall gebaut. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mitteilt, ist dabei eine Frau verletzt worden.

So fuhr gegen 22.30 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem Rad auf der Kanzleistraße in Richtung Marktstätte. Dabei kollidierte er laut Polizeiangaben mit einer Frau, die sich gerade um ihre in einem Fahrradanhänger sitzenden Kinder kümmerte, heißt es in der Meldung.

Sowohl der Radfahrer als auch die 41-Jährige seien in der Folge gestürzt. Die Frau erlitt dabei Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Kinder blieben jedoch glücklicherweise unverletzt.

Laut der Meldung stellten die Beamten während der Unfallaufnahme bei dem Mann Anzeichen auf den Einfluss von Alkohol fest. Ein Test mit einem Ergebnis von knapp 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Der Radler musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. An den Fahrrädern entstand lediglich ein geringer Schaden.