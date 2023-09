Manche denken es wäre ein Kreisverkehr – ist es aber nicht. Fußgänger, aber vor allem Fahrradfahrer sind oft unsicher, wie der Verkehr an der Kreuzung Fahrradbrücke/Webersteig/Schottenstraße gelenkt wird. Überholen in dem engen, kurvigen Bereich ist nicht ohne Risiko, wie ein Unfall am Freitag, 8. September, beispielhaft zeigt.

Was ist passiert?

Eine 73-jährige Radfahrerin fuhr am Freitagnachmittag von der Fahrradbrücke in Richtung Schottenstraße. An der Kreuzung zum Webersteig/Schottenstraße wurde die Seniorin von einer 23-jährigen Radlerin überholt, „wobei es zu einer Berührung zwischen den beiden Frauen kam“, schreibt Katrin Rosenthal, Pressesprecherin der Polizeipräsidiums Konstanz.

Das Touchieren blieb nicht ohne Folgen: Die Seniorin stürzte und zog sich Verletzungen zu. „Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Frau vor Ort“, berichtet Rosenthal in der Mitteilung und gibt auch gleich Entwarnung. „Eine Aufnahme im Krankenhaus war nicht erforderlich.“