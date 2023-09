Ein junger Mann zeigte sich nicht gerade von seiner besten Seite: Laut Pressebericht des Polizeipräsidiums Konstanz trat er beim Reichenauer Bahnhof in der Kindlebildstraße eine 43-Jährige vom Fahrrad. Die Frau fuhr am Freitagnachmittag, 2. September, auf dem Radweg in Richtung Konstanz.

Auf Höhe des Bahnhofs Reichenau stand der 24-Jährige laut Polizei mitten auf der Fahrbahn des Radwegs. Als die Frau an ihm vorbeifuhr, trat er gegen das Fahrrad, so dass die 43-Jährige stürzte und verletzt wurde. Passanten hielten den Mann schließlich bis zum Eintreffen der Polizei fest.

(Archivbild) Hier beim Reichenauer Bahnhof ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag. | Bild: Zoch, Thomas | SK-Archiv

Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Frau. Laut Pressemitteilung erhält er nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Warum er sich zu dieser Aktion hinreißen ließ und ob er die Frau kannte, lässt der Polizeibericht offen.