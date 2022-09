Einmal mehr ist es am Montag, 5. September, zu einem Unfall mit einem Radfahrer am Kreisverkehr Riedstraße im Konstanzer Industriegebiet gekommen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, wollte eine 55 Jahre alte Frau mit einem Audi von der Max-Stromeyer-Straße in den Kreisel einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 34-jährigen Radler.

Der Mann war laut Polizei auf dem Radstreifen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und wollte die Max-Stromeyer-Straße überqueren. Der Radler verletzte sich bei der Kollision mit dem Auto. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Audi entstand laut Polizei Blechschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

An dem Kreisverkehr mit begleitendem Radstreifen, auf dem auch die Radfahrer in der vorgegebenen Richtung Vorfahrt haben, kommt es immer wieder zu Unfällen bei der Ein- und Ausfahrt von Autos. So hatte es am 14. Februar eine 29-jährige Radfahrerin erwischt, die in der vorgeschriebenen Richtung unterwegs war. Nur drei Tage vorher war ein E-Scooter-Fahrer von einem in den Kreisel einfahrenden Auto angefahren worden.