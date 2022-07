Beamte des Polizeireviers haben am Freitag, 15. Juli, in Konstanz Radfahrer kontrolliert und dabei mehr als 100 Verstöße festgestellt. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag. Im Blickpunkt der Aktion, die zwischen 17.30 und 22.30 Uhr durchgeführt wurde, stand unter anderem der Zähringerplatz.

Die Polizisten, die durch den Gemeindevollzugsdienst der Stadt unterstützt worden waren, erwischten an der Kreuzung dort 39 Radfahrer, die das Rotlicht an der Ampel missachteten. 60 Euro und ein Punkt in Flensburg seien dafür auch für Radler fällig, so Polizeisprecherin Katrin Rosenthal.

Die Ordnungshüter erwischten am Freitag 39 Radler, die diese Anzeige ignorierten. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Bei weiteren Kontrollen, vor allem auch im Bereich der Fahrradbrücke, seien bei hereinbrechender Nacht zudem 69 Radler angehalten worden, die ohne Licht unterwegs waren. „Die Kontrollen der Polizei sind keine Gängelei, sondern dienen der Verkehrssicherheit aller“, betont Rosenthal. Man werde auch weiterhin regelmäßig das Verhalten von Radfahrern im Straßenverkehr beobachten und kontrollieren.