Konstanz vor 1 Stunde Plötzlich zieht der schwarze BMW nach links – Autofahrer bringt Bikerin zu Fall und fährt davon Obwohl das Abbiegen Richtung Schänzlebrücke verboten ist, schneidet der Wagen mit Schweizer Kennzeichen der Motorradfahrerin auf der Kreuzung Opel-/Reichenaustraße den Weg ab. Die Frau bremst so heftig, dass sie stürzt.

Der Pfeil zeigt es an: Wer so wie der blaue Lastwagen aus der Opelstraße kommt, darf nicht nach links auf die B33 Richtung Schänzlebrücke abbiegen. Ein BMW-Fahrer tat es am 9. April trotzdem und brachte so eine Motorradfahrerin zu Fall, die von der Rudolf-Diesel-Straße (hinten) zur Opelstraße wollte. | Bild: Oliver Hanser