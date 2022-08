Die Herosé-Seite des Seerheins in Konstanz macht ein weiteres Mal Schlagzeilen: In der Nacht auf Mittwoch, 3. August, ist dort eine Matratze in Flammen aufgegangen, auf der ein Mann schlief. Die Ursache für das Feuer, so das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung, sei unbekannt.

Gegen Mitternacht hatten Beamte des Polizeireviers Konstanz das Feuer an einem Baum auf der Grünfläche entdeckt. Bei der Überprüfung fanden die Polizisten eine brennende Matratze mit einem Menschen darauf. Da der Schlafende augenscheinlich stark alkoholisiert war und nicht geweckt und von der Matratze gezogen werden konnte, löschten die Beamten die brennende Schlafstätte zunächst mit einem Handfeuerlöscher.

Dabei erwachte der 58-Jährige, der wie durch ein Wunder bei dem Brand keine Verletzungen erlitt. Die Kriminalpolizei hat sich des Falls angenommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (07531) 995-0.

Es ist nicht der erste Vorfall

Auf der rechtsrheinischen Seerhein-Seite ist es seit dem 27. Juli schon dreimal zu Übergriffen gegen Einzelne gekommen – das Feuer könnte der vierte sein. Bei den vorherigen Fällen wurden ein 37-jähriger und ein 18-jähriger Mann von drei beziehungsweise zwei Tätern ausgeraubt. Ein weiterer 18-Jähriger war im Bereich einer Tankstelle aus einer Gruppe heraus angegriffen und niedergeschlagen worden.