Er brutzelt in der Sonne – und auch, wenn es dunkel oder bewölkt ist. Die Stadt Konstanz hat jetzt einen Elektrogrill auf Klein Venedig, direkt am Seeufer vor der Strandbar SeeOase, aufgestellt. Wer möchte, kann ihn zwischen 10 und 22 Uhr für je 50 Minuten für 5 Euro anmieten, teilte die Stadtverwaltung mit. Letzte Buchungsoption sei 21 Uhr. Die Chipkarte zum Freischalten des Geräts ist an der Kasse der benachbarten SeeOase erhältlich.

Entwicklung an der HTWG

Der BBQ-Butler, der von den Konstanzer Maschinenbaustudenten Andreas Nuber und Felix Warrisch entwickelt wurde, ist weltweit die erste Grillstation, die sich innerhalb von etwa zehn Minuten selbst reinigt. Nach jeder Benutzung wird die Grillfläche wie eine Schublade automatisch eingefahren und gespült. Durch den voll elektrischen Betrieb entstünden keine direkten Emissionen, so die Tüftler, die an der Hochschule Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) studiert haben.

2017 präsentierten Andreas Nuber (links) und Felix Warrisch sowie ihr Betreuer Karl-Hermann Katzorek (rechts) beim HTWG-Sommerfest die damalige Version der Anlage dem Konstanzer Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn. | Bild: HTWG

Auf der sogenannten Teppanyaki-Grillplatte, einer geschlossenen Edelstahlfläche zum Grillen, lassen sich Speisen besonders schonend und gesund zubereiten, wirbt die Stadt für die Nutzung des Angebots in einer Pressemitteilung.

Zwei Bank-Tisch-Kombinationen bieten vor Ort Platz zum Essen. Wichtig auch: Die Grillstation soll vandalismussicher sein. Mit nächtlichen Zerstörungen hatte es auf Klein Venedig in der Vergangenheit durchaus Probleme gegeben.

Firma übernimmt die Wartung

Die junge Firma hat der Stadt den Grill vorerst geliehen; Konstanz kann ihn in einem Jahr für einen Euro übernehmen. Ein Stromanschluss, vorerst noch provisorisch, musste von der Stadt gelegt werden. Die Wartung übernehme der Hersteller im ersten Jahr selbst, perspektivisch solle sich das Gerät durch die Benutzungsgebühr tragen, so Anja Fuchs von der Stadtverwaltung.