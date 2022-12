Mitarbeiter der Fähre schlagen Alarm: Anscheinend ist am Mittwochvormittag, 14. Dezember, eine Person bei der Überfahrt von Meersburg nach Konstanz verschwunden. Es wird befürchtet, dass sie auf dem Bodensee über Bord gegangen sein könnte. Das schreibt die Feuerwehr Konstanz in einer Pressemitteilung.

Daraufhin rücken 25 Kräfte der hauptamtliche Wache sowie der Ölwehr der Feuerwehr Konstanz zur Wasserrettung aus. Allerdings kann vor Ort keine Person an der Wasseroberfläche festgestellt werden. Daraufhin wird eine Suchkette mit Booten der Feuerwehr, der DLRG und der Wasserschutzpolizei gebildet und die Fahrstrecke der Fähre mehrfach abgesucht. Auch Suchhunde des DLRG kommen zum Einsatz.

Die Suche durch die Wasserschutzpolizei, das DLRG und die Feuerwehr wird nach knapp vier Stunden erfolglos eingestellt. „Der Einsatz wurde abgebrochen“, sagt Fabian Daltoe, Pressesprecher der Konstanzer Feuerwehr, auf Nachfrage. Nun ermittle die Polizei.

Leeres Auto wird beim Anlegen entdeckt

Wie Simon Göppert, Pressesprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Ravensburg, auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilt, sei nach dem Anlegen des Schiffs am Fähranleger in Konstanz ein fahrerloses Auto an Bord entdeckt worden. Niemand sei eingestiegen, um den Wagen vom Deck zu fahren.

„Die Person ist mit dem Auto auf die Fähre in Meersburg gefahren“, sagt Göppert dem SÜDKURIER am Telefon. „Als das Schiff in Konstanz ankam, stand das Auto leer. Von der Person fehlte jede Spur.“ Infolgedessen werden gegen 10 Uhr die Suchmaßnahmen aufgenommen.

Weitere Hintergründe, wie etwa nähere Angaben zu der verschwundenen Person, beispielsweise das Alter oder das Geschlecht, bleiben zunächst unklar. Laut Göppert sei ebenfalls unklar, ob die Person überhaupt über Bord gegangen sei oder lediglich in Konstanz die Fähre zu Fuß verlassen habe. Der Fall könne sich in jede Richtung entwickeln. „Wir ermitteln noch dazu“, so der Sprecher.

Am Mittwochnachmittag (Stand: 15.30 Uhr) gilt die Person weiterhin als vermisst.

Wir aktualisieren diesen Artikel sobald neue Informationen vorliegen.