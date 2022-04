Konstanz vor 1 Stunde

Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Fahrradunfall schwer – Polizei sucht Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pedelec-Fahrerin kam es am Samstag, 2. April, auf dem Radweg an der Reichenaustraße. Die 64-Jährige schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr, die Polizei sucht Zeugen.