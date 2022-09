von Oliver Hanser

Seit Freitag, 16. September, wird in Konstanz auf Klein Venedig das Oktoberfest gefeiert. In den vergangenen beiden Jahren konnte es aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, doch dieses Jahr verwandelt sich das Areal direkt am See erneut zu Klein München. Tausende strömten am Wochenende auf das Festgelände, um dem Bier zu frönen und Live-Musik zu genießen.

Ebenfalls auf dem Gelände war SÜDKURIER-Fotograf Oliver Hanser unterwegs. Er hat Freitag und Samstag in Fotos festgehalten. Hier finden Sie die vier Bilder-Storys.